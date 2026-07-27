NASA revela modelo 3D da gravidade da Terra com formato surpreendente

Representação gráfica do geoide mapeia variações na distribuição de massa no interior do planeta e desmistifica a visão esférica perfeita da Terra

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) voltou a impressionar a comunidade científica global e o público geral ao divulgar uma maquete tridimensional altamente detalhada do campo gravitacional do planeta Terra. Produzida a partir de dados complexos captados por satélites de alta precisão que orbitam o planeta, a imagem chamou a atenção imediata por apresentar um formato irregular, totalmente distante da clássica representação esférica e lisa do globo terrestre.

O modelo não retrata o formato físico visto do espaço, mas sim uma superfície teórica conhecida no meio científico como geoide.

O que é o Geoide? Trata-se da representação do nível médio dos oceanos globais caso a água estivesse em repouso absoluto, sem a interferência de ventos, marés ou correntes marítimas.

Distribuição de massa interna, rochas e a explicação dos cientistas

A construção desse mapa gravitacional exigiu anos de medição das pequenas variações de atração enfrentadas pelos satélites enquanto sobrevoam diferentes regiões do planeta. De acordo com os relatórios técnicos e as explicações astronômicas compartilhados pelo veículo de comunicação Jornal Informe, o aspecto “deformado” do modelo reflete a complexidade do interior da Terra.

Conforme a análise de especialistas e os dados divulgados na cobertura do Jornal Informe, o funcionamento desse mapeamento científico estrutura-se sob os seguintes pilares centrais:

Massa Desigual: O levantamento do Jornal Informe explica que materiais como rochas densas, magma e grandes reservas de água subterrânea não estão distribuídos de maneira uniforme no interior do planeta;

Variações da Gravidade: Como a massa varia de uma região para outra, a força da gravidade também muda, criando “elevações” e “depressões” invisíveis a olho nu na superfície do geoide;

Voz da Ciência: Segundo Michael Watkins, pesquisador do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA citado pelo Jornal Informe , essas disparidades na concentração de materiais em profundidade são a causa direta das irregularidades observadas no campo gravitacional;

Formato Real: Especialistas ouvidos pelo Jornal Informe reforçam que a imagem não significa que a Terra tenha a forma de uma “batata” no espaço, mas sim que a força gravitacional possui intensidades diferentes dependendo da região.

A divulgação desse mapa gravitacional é fundamental para melhorar o rastreamento de satélites, compreender o movimento de massas de água no planeta e aprimorar os estudos sobre a geofísica da Terra.

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FAQ

A imagem divulgada pela NASA representa o formato físico real da Terra?

Não. Conforme dados do Jornal Informe, a imagem representa o geoide, uma visualização científica das variações da força da gravidade no planeta.

O que faz o campo gravitacional da Terra variar de um lugar para outro?

Segundo o Jornal Informe, as variações ocorrem pela distribuição desigual de massa no interior terrestre, como concentrados de rochas, magma e águas subterrâneas.

Qual o nome da superfície teórica usada pela NASA para mapear a gravidade?

A superfície teórica que simula o nível médio dos oceanos em repouso absoluto é chamada de geoide.

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Conteúdo Original / Fonte: Jornal Informe