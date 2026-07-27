Novos talentos poderão receber apoio/Foto: Reprodução

Artistas que estão iniciando a trajetória no setor cultural poderão concorrer a apoio financeiro para desenvolver projetos no Acre. As inscrições começaram nesta segunda-feira (27) e seguem até as 18 horas do dia 25 de agosto.

A seleção contempla propostas nas áreas de artes, patrimônio cultural, humanidades, culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e urbanas, além de artes digitais e visuais. Os projetos também podem envolver formação, pesquisa, circulação, intercâmbio, preservação e inovação.

Podem participar pessoas físicas que residam no Acre há pelo menos um ano, tenham no mínimo um ano de atuação comprovada e ainda não possuam projetos culturais aprovados no âmbito da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Ao todo, serão selecionados dez projetos, cada um com apoio de até R$ 20 mil. As vagas serão distribuídas entre as regionais do Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá.

Cada candidato poderá apresentar somente uma proposta. A inscrição deverá ser realizada exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível no site da FEM, com o envio dos documentos exigidos.

As regras constam no Edital de Fomento e Incentivo à Cultura, Arte e Patrimônio para Iniciantes, publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (27).