27/07/2026
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Edital abre espaço para novos talentos da cultura no Acre; veja

Seleção contempla dez projetos inéditos

Por Dry Alves, ContilNet 27/07/2026 às 20:45
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Edital abre espaço para novos talentos da cultura no Acre; veja
Novos talentos poderão receber apoio/Foto: Reprodução

Artistas que estão iniciando a trajetória no setor cultural poderão concorrer a apoio financeiro para desenvolver projetos no Acre. As inscrições começaram nesta segunda-feira (27) e seguem até as 18 horas do dia 25 de agosto.

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A seleção contempla propostas nas áreas de artes, patrimônio cultural, humanidades, culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e urbanas, além de artes digitais e visuais. Os projetos também podem envolver formação, pesquisa, circulação, intercâmbio, preservação e inovação.

Podem participar pessoas físicas que residam no Acre há pelo menos um ano, tenham no mínimo um ano de atuação comprovada e ainda não possuam projetos culturais aprovados no âmbito da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Ao todo, serão selecionados dez projetos, cada um com apoio de até R$ 20 mil. As vagas serão distribuídas entre as regionais do Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá.

Cada candidato poderá apresentar somente uma proposta. A inscrição deverá ser realizada exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível no site da FEM, com o envio dos documentos exigidos.

As regras constam no Edital de Fomento e Incentivo à Cultura, Arte e Patrimônio para Iniciantes, publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (27).

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