Edital cultural reúne quase 90 projetos inscritos em Rio Branco

Lista possui projetos de diferentes áreas/Foto: Reprodução

Um edital de pequenos apoios para intercâmbio cultural recebeu 88 inscrições de artistas, produtores, grupos e entidades de Rio Branco. A relação apresenta propostas ligadas à música, dança, teatro, cinema, audiovisual, artesanato, literatura e atividades culturais nas escolas.

Entre os projetos inscritos estão oficinas, apresentações musicais, mostras de dança, atividades de capoeira, produções audiovisuais e ações de educação ambiental por meio da arte.

A lista também possui propostas apresentadas por pessoas com deficiência, indígenas e outros grupos contemplados pelas categorias previstas no edital. Cada projeto aparece relacionado ao valor de R$ 10.437,50.

Entre os títulos registrados estão “Cinema com Afeto”, “Artesanato Itinerante”, “Som na Rua”, “Cinema Possível e Itinerante em Rio Branco”, “Música nas Escolas”, “Batalha da Quebrada” e “Jogos, Arte e Cultura Digital nas Escolas”.

A presença na relação corresponde à inscrição no edital e não representa, por si só, aprovação ou liberação dos recursos. Os projetos ainda devem seguir as etapas e os critérios de análise definidos no processo de seleção.

A lista completa foi publicada nas páginas 135, 136 e 137 da edição desta quinta-feira (6) do Diário Oficial do Estado. Confira: