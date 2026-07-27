Saberes indígenas serão reconhecidos/Foto: Yara Piyãko

Indígenas que contribuem para a preservação da cultura, das línguas e dos conhecimentos tradicionais poderão concorrer a uma premiação estadual no Acre. A seleção reconhece o trabalho desenvolvido dentro das comunidades e a transmissão desses saberes entre gerações.

O edital contempla cinco grandes áreas: artes manuais e artesanato; música e dança tradicional; saberes e medicina tradicional; narrativas e línguas indígenas; rituais e festividades; além de artes visuais e plásticas.

Entre as atividades previstas estão cestaria, cerâmica, tecelagem, escultura em madeira, cantos rituais, danças tradicionais, práticas de cura, conhecimento sobre plantas medicinais, contação de histórias, preservação de línguas e realização de cerimônias.

Podem participar indígenas residentes no Acre e reconhecidos pelas próprias comunidades como detentores de práticas culturais relevantes. Os candidatos também deverão demonstrar experiência e conhecimento na manifestação apresentada.

A seleção prevê vagas distribuídas entre as categorias. Caso alguma delas não tenha candidatos suficientes, os espaços restantes poderão ser destinados às áreas com maior quantidade de inscrições qualificadas.

A iniciativa pretende fortalecer a identidade dos povos originários, ampliar a visibilidade de suas expressões e contribuir para a proteção do patrimônio material e imaterial indígena.

As condições de participação estão no Edital de Fortalecimento da Cultura dos Povos Originários, publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (27).