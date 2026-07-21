Educação compra equipamentos para cuidar da saúde ocular de alunos

Equipamentos apoiarão a saúde ocular/Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) contratou a compra de equipamentos de apoio médico-oftalmológico por R$ 40 mil. A medida consta no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (20).

Os equipamentos serão utilizados em ações direcionadas à atenção à saúde ocular dos estudantes matriculados na rede estadual de ensino. As atividades serão coordenadas pela Divisão de Assistência Estudantil.

De acordo com o contrato, a aquisição busca reforçar o atendimento oferecido aos alunos e auxiliar na identificação de possíveis alterações que possam comprometer a visão e o desempenho escolar.

O contrato foi assinado em 16 de julho e terá validade até o encerramento do exercício financeiro de 2026. Os recursos são provenientes da programação estadual destinada à promoção da assistência estudantil.

O extrato não apresenta a relação dos equipamentos adquiridos, o número de escolas contempladas nem o cronograma previsto para os atendimentos oftalmológicos.