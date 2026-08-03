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Entrada no Simples poderá reduzir valor de contrato com o governo

Saída do regime não garante reajuste à empresa

Por Dry Alves, ContilNet
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Entrada no Simples poderá reduzir valor de contrato com o governo
Orientação vale para contratos públicos/Foto: Reprodução

A adesão de uma empresa ao Simples Nacional durante a execução de um contrato administrativo poderá provocar a revisão dos valores em favor do poder público. A nova orientação da Advocacia-Geral da União (AGU) foi publicada nesta segunda-feira (3).

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Segundo a norma, a entrada no regime tributário simplificado pode reduzir os custos fiscais suportados pela empresa. Por isso, a administração pública poderá revisar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato para incorporar essa redução.

A alteração deverá ser formalizada por meio de termo aditivo. A orientação tem caráter obrigatório para os órgãos jurídicos vinculados à AGU.

Em sentido contrário, a saída voluntária do Simples Nacional não gera automaticamente direito à revisão do contrato em favor da empresa.

O mesmo entendimento será aplicado quando a exclusão do regime ocorrer porque a companhia ultrapassou os limites de receita bruta anual previstos na legislação.

Na prática, a contratada que deixar o Simples por decisão própria ou por crescimento do faturamento deverá assumir os custos tributários decorrentes da mudança, sem transferência automática do aumento à administração.

A orientação consta na Portaria AGU nº 112, publicada na página 1 do Diário Oficial da União.

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