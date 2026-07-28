Epitaciolândia firma parceria e traz Instituto Formando Campeões ao município

A iniciativa já demonstra grande aceitação da comunidade. — Foto: Reprodução

A prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com o Ministério do Esporte e com o senador Alan Rick, anunciou a chegada de uma unidade da escolinha do Instituto Formando Campeões ao município. O projeto social, que já é desenvolvido em outras cidades, passa a integrar o calendário de ações esportivas de Epitaciolândia, ampliando as oportunidades para crianças e adolescentes.

Voltado para o desenvolvimento esportivo e social, o programa oferecerá aulas gratuitas de futebol. As vagas são destinadas para meninos e meninas de 5 a 17 anos, promovendo inclusão, disciplina, cidadania e qualidade de vida por meio da prática esportiva. Além das atividades, todos os participantes receberão gratuitamente uniforme completo para frequentar as aulas, garantindo igualdade e incentivo ao esporte.

A iniciativa já demonstra grande aceitação da comunidade. Até o momento, 70 alunos estão inscritos, e a expectativa é de que novas vagas sejam preenchidas rapidamente. A coordenação do projeto destaca, no entanto, que as vagas são limitadas.

A implantação da escolinha reforça o compromisso da gestão municipal em investir no esporte como ferramenta de inclusão social, formação cidadã e promoção da qualidade de vida. Por meio da parceria com o Ministério do Esporte e do senador Alan Rick, Epitaciolândia passa a integrar a rede de municípios contemplados pelo Instituto Formando Campeões, oferecendo às crianças e adolescentes a oportunidade de aprender e desenvolver habilidades por meio do futebol.

Pais e responsáveis interessados em inscrever seus filhos devem procurar as informações sobre as inscrições o quanto antes, já que o número de vagas é restrito. A expectativa é que o projeto contribua para o desenvolvimento de novos talentos esportivos e, principalmente, ofereça um ambiente de aprendizado, disciplina, respeito e cidadania para as crianças e adolescentes do município.