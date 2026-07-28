Entre os itens apontados como mais caros estão a carne, os combustíveis e os produtos que compõem a cesta básica. — Foto: ContilNet

Uma reportagem realizada pelo ContilNet com moradores de Sena Madureira revelou a insatisfação da população em relação ao custo de vida no município. Questionados se está caro ou barato viver na cidade, a maioria dos entrevistados afirmou que as despesas têm pesado cada vez mais no orçamento das famílias.

Entre os itens apontados como mais caros estão a carne, os combustíveis e os produtos que compõem a cesta básica, considerados essenciais para o dia a dia dos moradores. Segundo os entrevistados, a alta nos preços tem dificultado a manutenção das despesas mensais, especialmente para famílias de baixa renda e aposentados.

O aposentado José Ribamar relatou que o benefício recebido já não é suficiente para garantir uma vida tranquila diante do aumento constante dos preços.

“Hoje está muito difícil. A aposentadoria praticamente só dá para pagar as contas. Quando a gente vai ao mercado, percebe que a cesta básica está cada vez mais cara, e a carne então nem se fala. Tem vezes que precisamos deixar de comprar algumas coisas porque o dinheiro simplesmente não dá. Viver em Sena Madureira ficou pesado para quem depende de um salário mínimo”, destacou.

Os moradores também ressaltaram que o aumento dos preços tem impactado diretamente a qualidade de vida da população, obrigando muitas famílias a reduzirem gastos e buscarem alternativas para equilibrar o orçamento doméstico.