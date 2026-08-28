Erros financeiros que fazem empresas fechar no primeiro ano

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Abrir uma empresa costuma exigir atenção a questões como produto, vendas, divulgação e atendimento. O problema é que, enquanto o empreendedor concentra esforços em conquistar clientes, a organização financeira pode acabar ficando em segundo plano.

Nos primeiros meses, quando a operação ainda está sendo estruturada e as receitas podem oscilar, erros aparentemente pequenos tendem a ganhar peso. Gastar antes de receber, retirar dinheiro sem controle ou desconhecer os custos reais do negócio são situações capazes de pressionar o caixa e dificultar a continuidade da empresa.

Mais do que faturar, um negócio precisa saber quanto custa para funcionar, quando seus compromissos vencem e quanto dinheiro está efetivamente disponível. Alguns erros merecem atenção desde o início.

Misturar o dinheiro da empresa com as despesas pessoais

Um dos problemas mais comuns entre pequenos empreendedores acontece quando as finanças pessoais e empresariais são tratadas como se fossem uma única coisa.

É o caso de pagar uma conta doméstica com o dinheiro recebido de um cliente ou usar recursos pessoais para cobrir despesas da empresa sem registrar a movimentação. Quando isso se torna rotina, fica difícil identificar se o negócio realmente está dando lucro.

A separação deve começar desde as primeiras movimentações. Definir uma retirada para o proprietário, registrar entradas e despesas e concentrar os recursos do negócio em uma conta PJ são algumas formas de tornar o fluxo financeiro mais fácil de acompanhar.

Isso também permite identificar com maior clareza quanto dinheiro pertence à empresa e quanto pode ser utilizado pelo empreendedor para suas despesas pessoais.

Confundir faturamento com lucro

Receber R$ 20 mil em vendas durante um mês não significa ter R$ 20 mil disponíveis.

Antes de chegar ao resultado da empresa, ainda precisam ser descontados custos com fornecedores, impostos, aluguel, funcionários, sistemas, logística, marketing e outras despesas envolvidas na operação.

Quando o empreendedor observa apenas o faturamento, pode criar uma percepção distorcida sobre a situação financeira do negócio. O risco aumenta quando começa a assumir novas despesas ou fazer retiradas com base em um dinheiro que, na prática, já está comprometido.

Acompanhar receitas, custos e despesas separadamente ajuda a entender quanto realmente sobra após o funcionamento da empresa.

Não acompanhar o fluxo de caixa

Ter vendas não significa necessariamente ter dinheiro disponível naquele momento.

Uma empresa pode vender hoje e receber somente semanas depois, enquanto fornecedores, impostos e outras contas precisam ser pagos antes. Essa diferença entre o momento da venda e o recebimento pode gerar problemas mesmo quando o negócio apresenta uma boa movimentação comercial.

O fluxo de caixa serve justamente para visualizar essas entradas e saídas ao longo do tempo.

Ao acompanhar os valores previstos para os próximos dias e semanas, o empreendedor consegue identificar períodos de maior pressão financeira e se preparar antes que uma conta chegue ao vencimento.

Retirar dinheiro da empresa sem planejamento

Outro comportamento que pode comprometer o caixa é realizar retiradas conforme surge uma necessidade pessoal.

Nos primeiros meses, especialmente, pode ser difícil determinar quanto o proprietário pode retirar sem afetar a operação. O negócio ainda está formando sua reserva, entendendo seus custos e construindo uma previsibilidade de receita.

Criar uma regra para as retiradas ajuda a evitar que recursos destinados a fornecedores, impostos ou investimentos sejam utilizados para outras finalidades.

Mesmo em empresas pequenas, separar a remuneração do proprietário do restante do dinheiro do negócio torna a administração mais organizada.

Ignorar despesas pequenas e recorrentes

Alguns gastos parecem pouco relevantes quando analisados individualmente, mas podem representar um valor considerável quando somados ao longo do mês.

Assinaturas de ferramentas, tarifas, serviços digitais, entregas, materiais, deslocamentos e pequenas compras operacionais são alguns exemplos.

O problema aparece quando esses valores não entram no controle financeiro. Aos poucos, a empresa passa a gastar mais do que o empreendedor imagina, reduzindo sua margem sem que exista uma explicação clara para isso.

Registrar inclusive as despesas menores permite entender melhor onde o dinheiro está sendo utilizado e quais custos podem ser revistos.

Definir preços sem conhecer os custos

Copiar o preço dos concorrentes pode parecer uma solução simples para quem está começando, mas empresas diferentes possuem estruturas de custos diferentes.

Um negócio pode pagar mais pelo fornecedor, ter uma operação logística mais cara ou trabalhar com uma margem distinta. Por isso, utilizar apenas o mercado como referência pode levar à venda de produtos ou serviços por um valor insuficiente para sustentar a operação.

O preço precisa considerar os custos diretamente relacionados à venda, as despesas fixas e a margem necessária para que a empresa continue funcionando.

Vender muito com uma margem inadequada pode, inclusive, ampliar o problema financeiro em vez de resolvê-lo.

Crescer antes de organizar a operação

Aumento das vendas costuma ser interpretado como um sinal positivo, mas o crescimento também exige dinheiro.

Comprar mais estoque, contratar funcionários, ampliar a estrutura ou investir em novos canais pode elevar rapidamente os custos. Quando essas decisões acontecem sem planejamento, a empresa pode assumir compromissos maiores do que sua capacidade financeira permite.

Por isso, antes de expandir, é importante entender quanto o crescimento vai custar e em quanto tempo o investimento poderá começar a retornar.

Nos primeiros meses de uma empresa, organização financeira não significa apenas controlar gastos. Significa criar condições para que o empreendedor consiga enxergar o negócio com clareza, antecipar problemas e tomar decisões sem depender apenas do saldo disponível naquele momento.

Evitar a mistura entre dinheiro pessoal e empresarial, acompanhar o fluxo de caixa, conhecer os custos e estabelecer regras para retiradas são medidas simples que ajudam a construir uma operação mais previsível desde o início.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom