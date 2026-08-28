Rio Branco reforça ações de prevenção e combate às arboviroses

Encontro reuniu agentes de Controle de Endemias para analisar indicadores e planejar ações diante da proximidade do período chuvoso

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, nesta sexta-feira (28), no auditório do Instituto Federal do Acre (Ifac), uma ação de avaliação e monitoramento das arboviroses. A atividade contou com a participação dos Agentes de Combate às Endemias (ACE’s) que atuam diretamente nos bairros da capital.

Durante o encontro, foram analisados os resultados das ações desenvolvidas ao longo do ano para prevenir e controlar doenças como dengue, zika e chikungunya. Também foram discutidas novas estratégias de enfrentamento, com foco no fortalecimento da vigilância e na ampliação da atuação das equipes nos territórios.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Socorro Martins, a iniciativa permite comparar os indicadores atuais com os registros de anos anteriores e organizar antecipadamente as medidas que serão adotadas diante da chegada do período chuvoso.

“Hoje, reunimos todos os nossos agentes para avaliar as ações realizadas ao longo deste ano, analisar os dados, compará-los com os anos anteriores e traçar novas estratégias. Precisamos trabalhar durante o período seco para que, quando as chuvas chegarem, não tenhamos um aumento expressivo de casos nem sejamos surpreendidos pelos indicadores”, explicou.

De acordo com a diretora, Rio Branco apresenta uma redução significativa nos registros de dengue, zika e chikungunya. O resultado, conforme destacou, está relacionado ao trabalho contínuo dos agentes, que realizam visitas domiciliares, orientam os moradores e identificam possíveis focos do mosquito Aedes aegypti.

Apesar da redução, a presença de criadouros dentro dos imóveis ainda preocupa as equipes de saúde. Conforme Socorro Martins, a pesquisa mais recente realizada nas residências apontou que cerca de 90% dos criadouros identificados estavam no ambiente domiciliar.

“São caixas-d’água, vasos e baldes que não estão devidamente cobertos ou cuidados. O mosquito se desenvolve rapidamente, mesmo em pequenas quantidades de água. Se esses criadouros permanecerem com a chegada das chuvas, poderemos registrar um aumento expressivo dos casos”, alertou.

Orientação dentro das residências

A agente de Combate às Endemias (ACE) Fabiana Cristina destacou que as visitas domiciliares são fundamentais para conhecer a realidade dos bairros e orientar corretamente a população sobre os cuidados necessários.

“Durante as visitas, conseguimos observar como os moradores estão cuidando do ambiente domiciliar, transmitir informações corretas e explicar quais procedimentos devem ser adotados. Reuniões como esta apresentam os indicadores e nos ajudam a tornar o trabalho mais eficaz”, afirmou.

Fabiana também ressaltou a importância de os moradores receberem os profissionais e esclareceu que o trabalho das equipes tem caráter educativo.

“Pedimos que a população receba os agentes em suas casas. Não se trata de uma fiscalização, mas de uma visita de orientação. Os resultados dos levantamentos nos permitem ampliar o conhecimento e orientar melhor os moradores sobre o que deve ser feito para eliminar os criadouros”, reforçou.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta os moradores a manterem caixas-d’água bem fechadas, eliminarem recipientes que possam acumular água e permitirem o acesso dos agentes devidamente identificados durante as visitas. A colaboração da população é indispensável para preservar os resultados alcançados e reduzir o risco de aumento das arboviroses durante o período chuvoso.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom