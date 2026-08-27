Escola de Rio Branco alcança 1º lugar após investimentos da Prefeitura

Os investimentos realizados pela Prefeitura de Rio Branco na educação municipal têm contribuído para o fortalecimento da aprendizagem e para o avanço dos indicadores educacionais. A Escola Municipal Maria Lúcia Moura Marin alcançou nota 8,7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, conquistando o primeiro lugar em todo o estado do Acre entre as escolas públicas avaliadas nos anos iniciais do ensino fundamental.

Divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os resultados refletem o desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática, associado às taxas de aprovação escolar.

A conquista da unidade municipal é resultado do trabalho integrado entre a Prefeitura de Rio Branco, a Secretaria Municipal de Educação, a equipe gestora, os professores, os estudantes e as famílias. Entre as estratégias estão o fortalecimento dos projetos pedagógicos, a formação continuada dos profissionais e a utilização de recursos tecnológicos em sala de aula.

Projetos fortalecidos

Segundo a diretora da Escola Maria Lúcia Moura Marin, Adriana Lucena, um dos diferenciais da unidade foi ampliar projetos que já faziam parte do cotidiano escolar e estimulavam o interesse dos estudantes pela leitura, pela alfabetização e pelo conhecimento.

“O nosso diferencial foi apostar nos nossos projetos, que já caminham dentro da escola conosco, mas que nós fortalecemos. Por exemplo, o Aluno Nota 10, os projetos de leitura e todos os projetos que motivavam as crianças a estarem mais empenhadas na questão do saber, da alfabetização e da proficiência leitora”, explicou.

A diretora também ressaltou o acompanhamento permanente oferecido pela gestão municipal. Os educadores participam mensalmente de formações e recebem assessoramento pedagógico de uma equipe técnica da Seme.

“A gestão nos auxiliou muito porque nos acompanha mensalmente nas formações. Os nossos profissionais são assessorados por uma equipe de excelência da Seme, e isso nos auxiliou no nosso índice, com certeza”, destacou Adriana.

Trabalho coletivo

Para a professora Jocilda Melo, o primeiro lugar no Acre representa uma construção coletiva iniciada nos primeiros anos da trajetória escolar dos estudantes. Segundo ela, o resultado não se limita ao trabalho desenvolvido nas turmas do 5º ano.

“A nossa escola foi primeiro lugar no Ideb graças ao empenho de todos os professores. Não é somente o professor do 5º ano. Esse resultado vem desde a primeira série, então é uma continuidade. Graças a Deus, estamos tendo bons resultados”, afirmou.

A professora destaca ainda que criatividade e inovação são fundamentais para tornar o processo de ensino mais atrativo e eficiente.

“O professor tem que ser de tudo um pouco: criativo, inovador e estar sempre buscando novas metodologias. Hoje, a Prefeitura e a escola têm oferecido bons recursos para que possamos trabalhar e alcançar um bom resultado”, acrescentou.

Tecnologia educacional

Entre os recursos disponibilizados pela Prefeitura de Rio Branco estão Chromebooks e projetores multimídia. Os equipamentos são incorporados às atividades pedagógicas e possibilitam aulas mais dinâmicas e interativas.

“Os alunos hoje têm aulas com os Chromebooks, e a nossa escola conta com projetores. Eu trabalho com esse recurso todos os dias em minha sala. Os recursos estão chegando e a metodologia está avançando”, ressaltou Jocilda.

Os investimentos em tecnologia são acompanhados pela formação dos profissionais, garantindo que os equipamentos sejam utilizados como ferramentas efetivas de apoio ao ensino e à aprendizagem.

Incentivo educacional

A Prefeitura de Rio Branco também desenvolve ações de reconhecimento e valorização dos estudantes e profissionais da rede municipal. Entre as premiações está uma viagem aos Estados Unidos, com visitas à NASA e aos parques da Disney, em Orlando.

A Escola Maria Lúcia Moura Marin já teve aluno contemplado com a experiência. Para a diretora Adriana Lucena, a premiação funciona como estímulo para que as crianças se dediquem ainda mais aos estudos.

“Foi mais um incentivo que as nossas crianças tiveram. Um dos nossos alunos foi contemplado e participou dessa viagem. Neste ano, estamos focados para que mais uma criança da Maria Lúcia conquiste essa oportunidade”, declarou.

A professora Jocilda Melo também esteve entre os profissionais contemplados e destacou a importância da experiência para sua formação pessoal e profissional.

“Foi algo incrível. Sempre incentivo os meus colegas e os alunos para que participem e queiram chegar a esse lugar. Foi uma aprendizagem e uma experiência com uma cultura diferente. A viagem foi toda custeada pela Prefeitura e muito bem organizada”, relatou.

Com a nota 8,7 no Ideb 2025 e o primeiro lugar entre as escolas públicas do Acre avaliadas nos anos iniciais do ensino fundamental, a Escola Municipal Maria Lúcia Moura Marin consolida-se como referência na educação pública. O resultado evidencia a importância dos investimentos, do acompanhamento pedagógico, da valorização dos profissionais e do compromisso de toda a comunidade escolar.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom