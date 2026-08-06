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Esporte gratuito terá metade das vagas para mulheres com deficiência

Atividades começam a partir dos 6 anos

Por Dry Alves, ContilNet
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Esporte gratuito terá metade das vagas para mulheres com deficiência
Núcleos oferecerão atividades gratuitas/Foto: Reprodução

Pessoas com deficiência terão acesso gratuito a atividades esportivas em núcleos que poderão ser instalados em diferentes estados e municípios do país. Pelo menos 50% das vagas deverão ser priorizadas para meninas e mulheres com deficiência.

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O atendimento será destinado preferencialmente ao público a partir dos 6 anos. Além de incentivar a prática regular de esportes, a iniciativa busca promover hábitos saudáveis, melhorar a qualidade de vida e garantir a permanência dos participantes durante todo o ciclo de atividades.

Os núcleos também deverão oferecer capacitação continuada a profissionais e estudantes que atuem no desenvolvimento e na gestão do paradesporto. A formação deverá seguir as diretrizes das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.

A instalação das unidades dependerá de parcerias entre a Secretaria Nacional de Paradesporto e governos estaduais, prefeituras, instituições de ensino superior ou organizações da sociedade civil.

As mudanças fazem parte do Programa Semear Paradesporto e foram publicadas na página 93 do Diário Oficial da União desta quinta-feira (6).

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