Estado repassa R$ 90 mil para curso preparatório ao Enem no Acre

Curso preparará estudantes para o Enem/Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) repassará R$ 90 mil para a realização de um curso preparatório voltado ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O termo de fomento foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (20).

A parceria foi firmada com o Instituto de Educação e Desenvolvimento da Amazônia (Ieda), que ficará responsável pela execução das atividades previstas no projeto.

Conforme o documento, o dinheiro será transferido à instituição em uma única parcela e deverá ser aplicado exclusivamente na realização do curso preparatório.

O extrato publicado não informa quantas vagas serão oferecidas, quais municípios serão contemplados, os critérios para participação nem o período previsto para as inscrições dos estudantes.

O Enem é uma das principais formas de acesso ao ensino superior no país. As notas podem ser utilizadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (Prouni) e em programas de financiamento estudantil.