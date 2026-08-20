Estrada do Quixadá terá 20 km de recuperação com operação tapa-buraco

Obras também incluem intervenção em área de deslizamento e recuperação do acesso à ponte

Além da recuperação do pavimento, a Prefeitura prevê uma intervenção em uma área de deslizamento. — Foto: Reprodução

Cerca de 20 quilômetros da Estrada do Quixadá, em Rio Branco, passarão por serviços de recuperação nos próximos dias. A intervenção começou nesta quinta-feira (20) e inclui uma operação tapa-buraco ao longo da via, além de ações previstas para um trecho afetado por deslizamento e para o acesso a uma ponte.

A estrada é utilizada diariamente por moradores, produtores rurais e pelo transporte coletivo, sendo também uma importante rota para o escoamento da produção da região. Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, a recuperação atende a uma reivindicação antiga da comunidade.

“Essa é uma reivindicação antiga da população. Tivemos uma parceria com o Estado, e agora o município está retomando a recuperação do trecho que ficou pendente. Vamos caminhar cerca de 20 quilômetros fazendo operação tapa-buraco”, afirmou.

Além da recuperação do pavimento, a Prefeitura prevê uma intervenção em uma área de deslizamento. De acordo com o secretário, os trabalhos dependem da chegada dos equipamentos adequados para que o problema seja tratado de forma estrutural.

O acesso à ponte também está entre os pontos que receberão intervenção. O diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), Abdel Derze, informou que o material necessário para o serviço deve chegar na próxima semana.

“Conforme o prefeito determinou, a Prefeitura de Rio Branco, através da Emurb, está começando hoje o serviço de recuperação da Estrada do Quixadá. Nós vamos fazer toda a recuperação da via para garantir uma melhor trafegabilidade”, disse.

O prefeito Alysson Bestene acompanhou o início dos trabalhos e destacou que a estrada tem impacto direto na rotina de moradores e produtores da região.

“A Estrada do Quixadá é uma via com muitos moradores e corredor de ônibus que necessitava dessa melhoria. De prontidão, assumimos esse compromisso e estamos chegando com a operação tapa-buraco ao longo de toda a extensão”, afirmou.

Segundo o prefeito, a contenção do desbarrancamento também está prevista no planejamento da gestão para o trecho. As equipes devem permanecer na região nos próximos dias para executar os serviços de recuperação da estrada e avançar nas intervenções estruturais.