Estreias e sessões especiais movimentam o Cine Araújo no Via Verde Shopping

Programação de 27 de agosto a 2 de setembro reúne novos títulos, produções infantis e sessões especiais

O Cine Araújo do Via Verde Shopping apresenta, de 27 de agosto a 2 de setembro, uma programação com opções para diferentes públicos, incluindo estreias, produções infantis e sessões especiais.

Entre os títulos da semana estão “Coyote vs. Acme”, “Ponto Sem Retorno” e “Muito Prazer”. A programação também conta com “Akira”, “Harry Potter e a Pedra Filosofal” e “Katy Perry: The Lifetimes Tour”, além de filmes que seguem em cartaz, como “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, “Colegas e o Herdeiro” e “Patrulha Canina: Uma Aventura Dino”.

As sessões acontecem em diferentes horários ao longo da semana no Cine Araújo do Via Verde Shopping, em Rio Branco.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, o Via Verde Shopping reúne lojas, opções de gastronomia, lazer e cinema. Inaugurado em 2011, consolidou-se como um dos principais centros de compras, serviços e entretenimento do estado.

Mais informações:

Instagram: @viaverdeshop

Conteúdo Original / Fonte: Ascom