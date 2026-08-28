Estudo aponta seis cadeias produtivas com potencial em Tarauacá

A microrregião de Tarauacá, formada pelos municípios de Feijó, Jordão e Tarauacá, reúne diferentes vocações produtivas e apresenta oportunidades para diversificar e fortalecer sua economia. É o que aponta o estudo “Cadeias produtivas do Acre: uma análise via matriz de insumo-produto”, desenvolvido pelo Fórum Empresarial, com apoio do Sebrae/AC.

Com 93.948 habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) nominal de aproximadamente R$ 1,82 bilhão, o território apresenta uma economia diversificada, mas ainda enfrenta desafios relacionados à logística, infraestrutura, organização produtiva, acesso a mercados e agregação de valor.

A análise mostra que 51,1% do PIB da microrregião está concentrado em Tarauacá, município que também reúne 49,5% da população regional. Feijó representa 40,6% do PIB, enquanto Jordão responde por 8,3%.

Mais do que identificar uma única vocação econômica, o estudo aponta que o desenvolvimento da região depende da integração entre diferentes cadeias produtivas e da capacidade de transformar a produção local em produtos com maior valor agregado.

Três papéis no mesmo território

O diagnóstico identifica vocações e características distintas entre Feijó, Jordão e Tarauacá, mostrando que cada município pode desempenhar um papel específico no desenvolvimento econômico da microrregião.

Tarauacá concentra a maior população e o maior PIB da microrregião, além de liderar as cadeias de mandioca e leite. Sua base produtiva familiar contribui para aproximar a produção do mercado.

Feijó se destaca pelo açaí com Indicação Geográfica (IG) e pela expansão das cadeias de madeira, móveis e café. O município reúne o maior potencial imediato de agregação de valor na microrregião.

Jordão, por sua vez, apresenta produção de mandioca, leite, açaí e madeira, em menor escala e com maiores dificuldades logísticas. Por isso, o estudo recomenda um diagnóstico próprio antes da definição de investimentos e metas.

Cadeias produtivas

O diagnóstico identificou seis cadeias estratégicas na microrregião: açaí, mandioca, leite, café, madeira e turismo.

O açaí se destaca em Feijó, concentrando 85% da produção, com potencial para ampliar processamento e comercialização. A mandiocultura, apesar da produção expressiva, apresentou queda nos últimos anos e precisa ganhar eficiência e qualidade. O leite está em expansão, especialmente em Tarauacá, mas demanda melhorias na coleta e no resfriamento.

O café apresenta crescimento, porém ainda está em fase de estruturação. A madeira, concentrada principalmente em Feijó, possui potencial para maior rastreabilidade e agregação de valor. Já o turismo pode diversificar a economia por meio da valorização da natureza, pesca, eventos e patrimônio local.

Do potencial produtivo ao desenvolvimento

Mais do que ampliar a produção, o desafio é agregar valor em todas as etapas da cadeia, conectando produção, processamento, qualidade, logística e comercialização.

O estudo propõe uma agenda de sete prioridades para transformar o potencial produtivo da microrregião em oportunidades concretas de desenvolvimento.

A diversidade produtiva já existe. O próximo passo é organizar as cadeias, superar gargalos, aproximar produtores e mercados e transformar vocações em projetos com metas, indicadores e resultados concretos.

Da produção ao mercado, o objetivo é transformar potencial em valor e valor em desenvolvimento para Tarauacá, Feijó e Jordão.

Estudo completo: https://drive.google.com/file/d/1BIjBVcw_Em5FQtjg0P2_g8RiBQmWpx1l/view?usp=drive_link

Conteúdo Original / Fonte: Fórum Empresarial do Acre