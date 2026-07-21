Explosão em túnel de usina hidrelétrica deixa mortos e desaparecidos na Índia

Acidente ocorreu no estado de Sikkim e deixa 15 trabalhadores desaparecidos.

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Acidente no estado de Sikkim foi provocado por possível acúmulo de gás metano; equipes enfrentam fumaça tóxica nas buscas.

Uma explosão nas obras de uma usina hidrelétrica deixou ao menos dez pessoas mortas e 15 trabalhadores desaparecidos no estado de Sikkim, no nordeste da Índia. As equipes de emergência trabalham no local para tentar resgatar os operários que permanecem presos sob os escombros.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Laura Braga para o portal METRÓPOLES, a tragédia ocorreu nas instalações da estatal National Hydroelectric Power Corporation (NHPC), situadas às margens do rio Teesta, na vila de Samardung.

Fumaça tóxica e dificuldades no resgate

Conforme reportado pelo METRÓPOLES, a principal suspeita da estatal é que um vazamento de gás metano — represado entre as rochas no interior do túnel — tenha provocado o estouro. A explosão liberou grande densidade de fumaça e gases tóxicos, criando um ambiente crítico para o trabalho dos socorristas.

Integrantes da gestão de desastres do estado de Sikkim informaram que cerca de 25 operários estavam na área atingida no momento do acidente, incluindo as dez vítimas fatais já retiradas.

Equipes de salvamento utilizam trajes de proteção especial, cordas e cilindros de oxigênio para avançar pelo túnel em busca de sobreviventes.

O que causou a explosão na usina hidrelétrica na Índia?

A suspeita das autoridades e da estatal NHPC é que tenha ocorrido uma explosão acidental de gás metano acumulado nas rochas do túnel.

Quantas pessoas foram atingidas no acidente em Sikkim?

Ao menos dez mortes foram confirmadas e 15 trabalhadores continuam desaparecidos sob os escombros.

Onde ocorreu o acidente de trabalho?

A explosão aconteceu em um túnel do projeto da usina hidrelétrica da NHPC, na vila de Samardung, no estado de Sikkim, nordeste da Índia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet