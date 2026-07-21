TSE divulga perfil do eleitorado brasileiro para as Eleições 2026

Brasil soma 158,7 milhões de pessoas aptas a votar em 2026.

No total, o estado soma 614.375 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. — Foto: Reprodução

País chega a 158,7 milhões de pessoas aptas a votar; mulheres representam a maioria absoluta em todas as unidades da federação.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o balanço consolidado da população apta a votar nas Eleições de 2026.

O Brasil alcançou a marca de 158,7 milhões de eleitores, representando um crescimento de 1,4% em relação ao pleito de 2022 (cerca de 2,3 milhões de novos registros).

De acordo com o levantamento feito pelas jornalistas Bianca Muniz e Camila da Silva para o portal G1, o eleitorado da Região Norte foi o que apresentou a maior alta proporcional do país, registrando crescimento de 4,37%.

Maiorias demográficas e os principais colégios eleitorais

Conforme apontam os dados apurados pelo G1, as mulheres seguem como maioria no eleitorado nacional: são 83 milhões de eleitoras (52,8% dos registros informados), contra 74 milhões de homens (47%). A maior proporção feminina ocorre no Tocantins, com 57,43%.

No recorte geográfico dos colégios eleitorais, a concentração permanece nos grandes estados:

São Paulo: Maior colégio eleitoral do país, com 34,1 milhões de eleitores (21,5% do total nacional).

Minas Gerais: 16,4 milhões de eleitores.

Rio de Janeiro: 12,9 milhões de eleitores.

Bahia: 11,3 milhões de eleitores.

Menores contingentes: Roraima (401,6 mil), Amapá (577,7 mil) e Acre (614,6 mil).

Somados, os quatro maiores estados reúnem 47% de todo o eleitorado do país. Já a participação de São Paulo teve leve recuo de 0,68 ponto percentual na comparação com 2022.

Escolaridade, idade e votos no exterior

A análise do cadastro do TSE divulgada pelo G1 revela também que a faixa etária de 40 a 44 anos é a mais numerosa em 17 estados.

Por sua vez, o ensino médio completo sobressai como o grau de instrução mais comum em 22 unidades da federação.

Outro destaque da atualização é o crescimento do eleitorado no exterior: foram registrados 918,8 mil brasileiros aptos a votar fora do país (uma alta de 31,82% ante 2022).

Nesse grupo, a escolaridade predominante é o ensino superior completo (353,5 mil pessoas).

Quantos eleitores o Brasil tem nas Eleições 2026?

O Brasil contabiliza 158,7 milhões de eleitores aptos a votar em 2026, segundo o TSE.

Qual é o maior colégio eleitoral do país?

O estado de São Paulo lidera com 34,1 milhões de eleitores, representando 21,5% de todo o eleitorado nacional.

Quantos brasileiros estão aptos a votar no exterior?

São cerca de 918,8 mil eleitores cadastrados fora do Brasil, onde o voto é exclusivo para o cargo de presidente da República.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet