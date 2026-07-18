‘Farmar aura’: Mãe usa gíria da internet para convencer filho a faxinar a casa

Expressão usada na gravação descreve quem ganha destaque ou admiração por atitudes/ Foto: Reprodução

Uma interação descontraída entre mãe e filho virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nos últimos dias. Uma mãe encontrou uma estratégia incomum para convencer o filho pequeno a ajudá-la nas tarefas domésticas: recorrer ao vocabulário mais recente adotado por jovens e adolescentes no ambiente digital.

Na gravação compartilhada por ela, o menino aparece operando um rodo com tecnologia de esfregão giratório (mop). Para engajar o garoto na limpeza do piso, a mãe narra a cena explicando que a atividade serve para ele “farmar aura” — uma expressão originária do universo dos jogos eletrônicos e amplamente difundida no TikTok e no Instagram para indicar quando alguém acumula pontos de admiração, estilo ou respeito por suas ações.

Enquanto o garoto se concentrava em secar o chão da residência com o utensílio, a mãe dava comandos de incentivo repetindo a frase: “Assim é o six seven”. O termo faz referência a códigos de conduta e posturas valorizadas por comunidades virtuais da nova geração.

No desfecho do vídeo, em tom de brincadeira, ela aproveita o entusiasmo do filho com os “pontos de carisma” adquiridos e ordena que ele estenda a faxina e passe o pano em todos os cômodos da casa.

A espontaneidade da situação rendeu uma enxurrada de reações e compartilhamentos. Centenas de internautas elogiaram a desenvoltura e a agilidade do menino com o equipamento de limpeza, além de destacarem a criatividade da mãe em transformar uma obrigação rotineira e frequentemente tediosa em uma dinâmica leve e sintonizada com a linguagem da internet.

Veja o vídeo: