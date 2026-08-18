Felipe Tchê garante construção de duas novas paradas de ônibus

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O vereador Felipe Tchê anunciou, nesta terça-feira, 18, que o prefeito Alysson Bestene autorizou a ordem de serviço para a construção de duas paradas de ônibus cobertas no Ramal Barro Vermelho e no Ramal do Junqueira, em Rio Branco. As duas indicações foram apresentadas pelo vereador após conversas com moradores da região, em ponto próximo à Associação local.

Segundo o parlamentar, os pedidos de indicação surgiram de pessoas que lidavam diariamente com problemas decorrentes da falta de infraestrutura nos pontos de embarque do transporte público.

“Recebemos o pedido de pessoas, crianças e idosos que fazem o uso do transporte público naquela localidade e muitas vezes ficam à mercê da própria sorte”, relatou Felipe.

A assinatura desta ordem de serviço para a reconstrução das paradas de ônibus na localidade teve como objetivo proporcionar melhores condições para a comunidade da região.

“Fizemos essa indicação à prefeitura, e parece que o prefeito já ordenou a reconstrução das paradas para novamente garantir melhores condições para toda a comunidade”, relatou Felipe Tchê em plenário.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom