Festival da Farinha debate produção de café e integração regional

O Espaço de Negócios do Café, uma das atrações da 9ª edição do Festival da Farinha, que acontece no Complexo Esportivo do Bairro do Aeroporto Velho terá nesta quinta-feira, 27, uma programação voltada ao fortalecimento da produção de café e ao desenvolvimento regional do Vale do Juruá. As atividades reúnem produtores rurais, representantes de instituições e gestores públicos para discutir oportunidades, políticas públicas e estratégias capazes de impulsionar a economia da região.

Às 16h, o espaço sediará uma reunião do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, MIDR, com municípios que integram o Programa Cidades Intermediadoras. O encontro contará com a participação de Lara Caracciolo Amorelli, coordenadora-geral de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

A visita tem como objetivo dar continuidade ao diagnóstico e ao debate iniciado com as cidades do Vale do Juruá que fazem parte do programa, buscando identificar possíveis ações e instrumentos de políticas públicas que possam incentivar o desenvolvimento regional. Cruzeiro do Sul, como cidade-polo, ocupa posição estratégica nesse planejamento.

Segundo Lara Amorelli, a reunião também dará sequência às discussões relacionadas à criação do polo da Rota da Mandioca e à construção de novas estratégias para o desenvolvimento sustentável da região.

“A ideia de a gente retornar aqui a Cruzeiro do Sul e ao Vale do Juruá durante o Festival da Farinha foi aproveitar que, na semana passada, como fruto do incentivo ao desenvolvimento regional pela criação do polo da Rota da Mandioca aqui na região, a gente possa continuar esse planejamento das ações que visem incentivar o desenvolvimento da região. Hoje a ideia dessa nossa reunião, dessa nossa conversa é trazer outras oportunidades de instrumentos de políticas públicas que possam trazer um maior desenvolvimento e um desenvolvimento sustentável para a região.”

Palestra apresenta desafios e oportunidades para o café robusta

Às 19h, o Espaço de Negócios do Café recebe a palestra “Desafios e oportunidades na produção de café robusta de qualidade”, voltada especialmente aos produtores rurais da região. A atividade será conduzida por Tássio Souza, pesquisador, desgutador e instrutor de qualidade de café que atua na área rural do Espírito Santo. A palestra terá como foco as características da produção de cafés especiais, as particularidades do cultivo e os desafios enfrentados pelos produtores para alcançar qualidade e, consequentemente, maior valorização do produto.

Em convite direcionado aos produtores do Vale do Juruá, Tássio Souza ressaltou que o encontro será uma oportunidade para conhecer novas possibilidades de produção e agregação de valor.

“A gente vai poder ministrar uma palestra apresentando as características das produções de cafés especiais. Onde a gente vai trabalhar as peculiaridades, apresentar para vocês os desafios e trazer muitas oportunidades para entregar cafés que possam ser bem expressivos e, ao mesmo tempo, trazer rentabilidade para toda a região produtora aqui do Acre.”

A programação do Espaço de Negócios do Café reforça a proposta do Festival da Farinha de valorizar as cadeias produtivas e criar oportunidades para produtores, empreendedores e instituições discutirem caminhos para o crescimento econômico do município e do Vale do Juruá.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom