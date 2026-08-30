Maria Guilhermina apresenta quadro estável, mas permanece sob observação médica para a realização de exames

Mãe relatou quatro dias prévios de indisposição da filha antes da transferência para o CTI/ Foto: Reprodução

Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Cazarré e da influenciadora Letícia Cazarré, foi internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) neste domingo (30). De acordo com informações compartilhadas por Letícia em suas redes sociais, o estado da criança é considerado estável. No entanto, a equipe médica mantém a paciente na unidade para a realização de exames complementares.

A mãe relatou que a filha já vinha apresentando sintomas nos últimos quatro dias. A internação alterou os planos da família para o fim de semana, que previa um período de descanso.

Em publicação nas redes digitais, Letícia pediu o apoio de seus seguidores por meio de orações e abordou o sentimento de incerteza em relação ao tempo de permanência no hospital.

A influenciadora citou o ensinamento espiritual de São Josemaria Escrivá para encarar momentos de sofrimento e incerteza durante o tratamento. A família aguarda a conclusão dos exames clínicos para acompanhar a evolução do quadro de saúde e definir os próximos passos da assistência médica.