Espaço Feito no Acre/Foto: Ascom

O Fórum Empresarial participa da 2ª ExpoXapuri, realizada de 27 a 30 de agosto, com o Espaço Feito no Acre. Pela primeira vez, a campanha leva sua estrutura para o interior do estado, reunindo produtos de empresas parceiras para apresentar ao público a diversidade e a qualidade da produção acreana.

A atividade ocorre durante os quatro dias de programação da ExpoXapuri e permitirá que os visitantes conheçam diferentes produtos fabricados e comercializados por empresas participantes da campanha. A proposta é aproximar as marcas acreanas dos consumidores, ampliar a visibilidade dos negócios locais e estimular o consumo de produtos produzidos no próprio estado.

O Feito no Acre é uma iniciativa do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC), do Sebrae no Acre e do Governo do Estado do Acre. A campanha busca valorizar a produção local e fortalecer empresas acreanas, ampliando o reconhecimento dos produtos fabricados no estado e incentivando o consumidor a priorizar marcas locais.

A campanha também conta com o Selo Feito no Acre, que identifica empresas e produtos participantes e contribui para que o consumidor reconheça a origem daquilo que está comprando.

A chegada do Espaço Feito no Acre ao interior representa um novo passo na expansão da campanha. O projeto aproxima a ação de produtores, empreendedores e empresários que participam de um dos principais eventos do calendário econômico do município.

Mais do que apresentar produtos, a proposta busca mostrar ao público que o Acre possui uma produção diversificada e empresas que movimentam diferentes setores da economia. A iniciativa também fortalece a aproximação entre consumidores, empresas, instituições e o setor produtivo, ampliando a visibilidade e o reconhecimento das marcas locais.

Conteúdo Original / Fonte: Ana Rita Balbino, Fórum Empresarial