Nova rota será operada aos sábados a partir do dia 15

Gol retomará ligação direta em agosto/Foto: Reprodução

A Gol Linhas Aéreas voltará a oferecer voos diretos entre Rio Branco e Porto Velho a partir de 15 de agosto. Inicialmente, a operação será realizada aos sábados, ampliando as opções de deslocamento aéreo entre as capitais do Acre e de Rondônia.

A retomada da rota foi anunciada nesta segunda-feira (27) pelo empresário do setor de turismo Rizo Araújo. Em vídeo gravado no aeroporto, ele destacou que a ampliação da malha aérea é uma demanda antiga dos passageiros acreanos.

Segundo Araújo, a ligação direta poderá atender moradores que viajam por motivos de saúde, trabalho, estudo, turismo ou para visitar familiares. O empresário também avaliou que a nova frequência pode contribuir para movimentar a economia e facilitar a integração regional.

“O Acre não pode aceitar o isolamento como destino”, afirmou. Embora tenha classificado a retomada como um avanço, Rizo defendeu a criação de novas rotas, a oferta de mais horários e o aumento da concorrência entre as companhias aéreas.

As passagens para o trecho já aparecem disponíveis para compra nos canais de venda da Gol. Os preços podem variar conforme a data escolhida, a procura e a disponibilidade de assentos. A operação direta aos sábados também foi identificada em plataformas de pesquisa de voos.