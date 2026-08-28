Governo entrega kits alimentícios a comunidades terapêuticas no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), entregou nesta sexta-feira, 28, 50 kits alimentícios à Comunidade Terapêutica Caminho de Luz e outros 21 kits à Cozinha Solidária Marielle Franco, localizada no Bairro da Paz, em Rio Branco.

Também serão beneficiadas com os alimentos a Comunidade Terapêutica Rei Salomão e a Casa de Acolhimento Luz Divina. As instituições desenvolvem ações voltadas ao acolhimento e à recuperação de pessoas em situação de dependência química, atendendo homens e mulheres em diferentes fases do tratamento.

As unidades beneficiadas atendem dezenas de pessoas e também realizam atividades de acompanhamento e fortalecimento das famílias durante o processo de recuperação. Na Comunidade Terapêutica Caminho de Luz, por exemplo, são atendidas cerca de 20 pessoas, enquanto a Comunidade Mestre Gabriel atende aproximadamente 38 acolhidos.

Os alimentos entregues são provenientes da arrecadação realizada por meio da troca de ingressos da Expoacre, em Rio Branco, e estão sendo destinados pelo governo do Acre a instituições e projetos que desenvolvem ações de assistência e acolhimento à população em situação de vulnerabilidade.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom