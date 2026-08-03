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Governo reconhece emergência em seis cidades brasileiras; veja quais

Medida alcança municípios de cinco estados

Por Dry Alves, ContilNet
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Governo reconhece emergência em seis cidades brasileiras; veja quais
Cidades enfrentam seca e temporais/Foto: Reprodução

O governo federal reconheceu a situação de emergência em seis municípios atingidos por alagamentos, vendaval, seca e estiagem. As decisões foram publicadas nesta segunda-feira (3) pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

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Foram contempladas cidades do Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte. O reconhecimento federal permite que as prefeituras solicitem recursos para ações emergenciais, assistência à população e recuperação de áreas afetadas.

No Paraná, a medida alcança Quedas do Iguaçu, atingida por alagamentos. Já Palmitinho, no Rio Grande do Sul, teve a emergência reconhecida após a ocorrência de vendaval.

Em Minas Gerais, a cidade de Juramento enfrenta situação de seca. O mesmo problema foi reconhecido em Martins, no Rio Grande do Norte.

Os municípios de Olho D’Água do Casado, em Alagoas, e Acopiara, no Ceará, tiveram a situação de emergência reconhecida em razão da estiagem.

As decisões estão nas portarias nº 2.475, 2.476 e 2.477, publicadas na página 21 do Diário Oficial da União.

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