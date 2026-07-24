Hospital do Rim amplia atendimento com tecnologia exclusiva em terapia renal

Capacitação nacional fortalece o uso da Multifiltrate Pro, equipamento de última geração disponível exclusivamente no Hospital do Rim na Região Norte

O Hospital do Rim segue investindo em tecnologia e capacitação profissional para oferecer uma assistência cada vez mais segura aos pacientes. Um dos principais avanços é a Multifiltrate Pro, equipamento utilizado na terapia renal contínua e que torna o Hospital do Rim o único da Região Norte a contar com essa tecnologia.

Para aprimorar ainda mais a utilização do equipamento, o enfermeiro André Alab participou da 2ª Edição do Insider Key User | Usuário-chave da Multifiltrate Pro, realizada em São Paulo. O evento reuniu profissionais de diversas regiões do país para atualização técnica e troca de experiências sobre a terapia renal contínua.

Segundo André, a capacitação permitiu aprofundar conhecimentos sobre o funcionamento da máquina e levar esse aprendizado para toda a equipe.

“O curso foi uma oportunidade de aperfeiçoar o conhecimento sobre a Multifiltrate Pro, entender melhor sua estrutura, interpretar os alarmes e conhecer as melhores condutas para cada situação durante a terapia, sempre seguindo os protocolos do fabricante.”

Durante o treinamento, os participantes receberam o cartão de Key User (usuário-chave) da Multifiltrate Pro, certificação que habilita o profissional a realizar treinamentos práticos com a máquina, simulando terapias, alarmes e diferentes situações que podem ocorrer durante a diálise contínua. Com essa ferramenta, André poderá compartilhar o conhecimento adquirido e contribuir diretamente para a capacitação da equipe do Hospital do Rim, fortalecendo ainda mais a segurança e a qualidade da assistência prestada.

Indicada para pacientes críticos com insuficiência renal aguda, especialmente aqueles internados em UTIs, a Multifiltrate Pro realiza uma terapia contínua que pode durar até 72 horas, permitindo a retirada gradual de líquidos e toxinas. Isso proporciona maior estabilidade clínica durante o tratamento, diferentemente da hemodiálise convencional, realizada em poucas horas.

Além dos benefícios ao paciente, a tecnologia também oferece mais praticidade e segurança para a equipe assistencial, com sistema inteligente de monitoramento e operação simplificada após o treinamento dos profissionais.

Desde a implantação da Multifiltrate Pro, o Hospital do Rim já realizou cinco terapias renais contínuas, sendo três na própria instituição e duas em unidades de terapia intensiva de outros hospitais, conduzidas pela equipe de nefrologia.

Para André, o maior ganho é a qualidade da assistência prestada.

“O maior beneficiado é o paciente. Essa tecnologia permite um tratamento mais seguro, eficaz e contribui para melhores resultados clínicos, além de fortalecer o trabalho de toda a equipe multiprofissional.”

Ao investir em tecnologia de ponta e na qualificação de seus profissionais, o Hospital do Rim reafirma seu compromisso em oferecer tratamentos modernos, seguros e humanizados, ampliando as possibilidades de cuidado aos pacientes renais da região.

Por Thays Nogueira, Hospital do Rim – Grupo Nasserala

Conteúdo Original / Fonte: Ascom