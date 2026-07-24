Vídeo mostra pescadores retirando grande quantidade de mandim de rio no Acre

O mandim é uma das espécies mais comuns nos rios acreano

Um vídeo encaminhado à nossa redação tem chamado a atenção pela grande quantidade de peixes capturados no Rio Tarauacá, no município de Tarauacá, interior do Acre. As imagens mostram uma rede pesqueira completamente tomada por mandins, sendo puxada por pescadores até a margem do rio.

No registro, é possível observar o esforço das pessoas para retirar a rede da água devido ao peso causado pela quantidade de peixes capturados em um único lance. A cena rapidamente repercutiu entre moradores da região, que destacaram a abundância de pescado neste período do verão amazônico.

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O mandim é uma das espécies mais comuns nos rios acreanos e, nesta época do ano, costuma aparecer em maior quantidade, atraindo pescadores profissionais e amadores. No entanto, a captura em grande escala também levanta discussões sobre a necessidade de fiscalização e do respeito às normas ambientais para garantir a preservação dos estoques pesqueiros.

Até o momento, não há informações sobre a quantidade exata de peixes retirada do rio nem se a pesca ocorreu dentro dos parâmetros permitidos pelos órgãos ambientais.

O vídeo segue circulando nas redes sociais e impressiona pela dimensão da captura, evidenciando a riqueza dos recursos naturais da região e a forte relação das comunidades ribeirinhas com a atividade pesqueira no interior do Acre.

VEJA O VÍDEO: