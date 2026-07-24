Idosa de 99 anos é resgatada e turista suíço morre no Monte Fuji

Tome Sagawa, de 99 anos, feriu-se e aguardou socorro durante a noite em uma cabana de apoio

Diretor-geral de empresa suíça perdeu a consciência durante subida com a família e não resistiu/ Foto: Reprodução

Equipes de resgate do Japão socorreram uma idosa de 99 anos no Monte Fuji após ela sofrer ferimentos e passar a noite em uma cabana de apoio localizada na montanha. A mulher foi identificada pelas autoridades locais como Tome Sagawa.

A operação de salvamento da idosa ocorreu no mesmo dia em que um turista suíço de 58 anos morreu no local. O homem, identificado como Bernhard Sutter, perdeu a consciência durante o percurso de subida ao topo da montanha nesta sexta-feira (24/7).

Sutter realizava uma viagem ao Japão acompanhado de seus familiares. Ele exercia o cargo de diretor-geral da empresa suíça Exit, que emitiu nota oficial lamentando o falecimento e destacando a perda de um colega estimado e companheiro de longa data.

O caso do executivo suíço registra o segundo óbito da atual temporada de montanhismo no pico japonês. No início do mês de julho, um homem de nacionalidade japonesa, de 65 anos, morreu após sofrer uma queda durante o trajeto.

De acordo com informações publicadas pelo jornal The Japan Times, o vulcão de 3.776 metros de altitude atrai anualmente cerca de 200 mil praticantes de montanhismo e turistas durante o período de visitação liberado.