Tarifas aeroportuárias sobem: veja os novos valores para voos nacionais e internacionais

Taxa de embarque para voos domésticos sobe para R$ 34,55 e a de viagens internacionais vai a R$ 74,78

Embarque para voos internacionais passa de R$ 71,12 para R$ 74,78 no terminal da capital/ Foto: Reprodução

Os passageiros que utilizam o Aeroporto Internacional de Brasília passarão a pagar valores mais altos nas taxas cobradas sobre viagens aéreas. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou o reajuste nos tetos das tarifas aeroportuárias do terminal, conforme portaria publicada na edição desta sexta-feira (24/7) do Diário Oficial da União.

A atualização dos valores abrange as tarifas de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia previstas no contrato de concessão do aeroporto da capital federal.

Com a aplicação do reajuste, a taxa de embarque para voos domésticos subiu de R$ 32,87 para R$ 34,55. Nas operações internacionais, o valor cobrado dos passageiros passou de R$ 71,12 para R$ 74,78.

A tarifa referente às conexões de passageiros foi fixada em R$ 15,92, alíquota unificada tanto para rotas nacionais quanto para itinerários ao exterior.