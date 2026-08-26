Imagens mostram enxurrada de lama violenta destruindo vila no Nepal

Estrada alagada após uma enchente repentina em Galchhi, distrito de Dhading, no Nepal — Foto: REUTERS/Stringer

Uma forte inundação provocada pelo transbordamento do rio Bhotekoshi, na região norte do Nepal, resultou em uma enxurrada de lama e severos deslizamentos de terra com rastro de destruição massiva. O desastre atingiu com violência o distrito de Rasuwa, localizado na fronteira com o Tibete, território autônomo da China, destruindo construções, arrastando veículos e pegando moradores e turistas de surpresa.

Vídeos registrados por câmeras de segurança locais captaram o momento exato em que a correnteza de lama avança sobre prédios e estradas enquanto moradores tentavam fugir em desespero.

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Operação de Resgate: O Exército do Nepal e forças de segurança foram mobilizados em caráter de emergência para localizar sobreviventes e prestar auxílio às famílias atingidas.

Balanço de vítimas, turistas desaparecidos e mobilização das autoridades

As dimensões do desastre mobilizaram os governos do Nepal e da China em ações de busca nas áreas isoladas. De acordo com os dados e as apurações divulgadas pelo portal de notícias Metrópoles, o Conselho de Turismo do Nepal confirmou que centenas de pessoas continuam sem contato após o rastro de lama atingir os distritos de Rasuwa, Nuwakot e Dhading.

Conforme as informações oficiais das forças policiais e os detalhes apresentados na cobertura do Metrópoles, os pontos centrais da tragédia organizam-se da seguinte forma:

Vítimas Confirmadas: O levantamento do Metrópoles indica que a polícia confirmou ao menos oito mortes, com projeção de aumento à medida que as buscas avançam;

Turistas e Moradores Desaparecidos: As informações do Metrópoles apontam que 384 pessoas estão desaparecidas, das quais 291 são estrangeiras e 93 são cidadãos nepaleses;

Ações de Emergência: Conforme divulgado pelo Metrópoles , o primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, convocou reunião de emergência e enviou tropas militares, conseguindo resgatar 12 pessoas até o momento;

Impacto no Lado Chinês: A matéria do Metrópoles destaca que a enxurrada causou vítimas e desaparecidos no posto de fronteira de Gyirong, no Tibete, levando o presidente Xi Jinping a ordenar evacuações urgentes.

As operações de socorro e desobstrução das vias continuam em andamento sob condições meteorológicas adversas em toda a faixa fronteiriça.

FAQ

Qual rio transbordou e provocou a enxurrada de lama no Nepal?

Segundo apuração do Metrópoles, o desastre foi provocado pela enchente e pelo transbordamento do rio Bhotekoshi.

Quantos turistas estão desaparecidos após o desastre no Nepal?

Conforme divulgado pelo Metrópoles, o Conselho de Turismo do Nepal contabiliza 384 pessoas desaparecidas, sendo 291 viajantes estrangeiros.

Quais países foram afetados pela força da enxurrada de lama?

De acordo com os dados citados pelo Metrópoles, a tragédia afetou distritos no norte do Nepal e alcançou o posto de fronteira de Gyirong, no Tibete (China).

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Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles