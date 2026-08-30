Imagens mostram prefeito de Tarauacá retido por seguranças em show

Vídeo registrado durante apresentação do cantor Léo Magalhães mostra Rodrigo Macena sendo imobilizado ao deixar o palco

Nem a prefeitura nem os organizadores do evento se manifestaram sobre as razões da imobilização/ Foto: Reprodução

Gravações que circulam em redes sociais e veículos de imprensa locais registram o momento em que o prefeito de Tarauacá, Rodrigo Macena, foi retirado e contido por seguranças particulares ao deixar o palco do show do cantor Léo Magalhães. As imagens mostram a autoridade municipal sendo segurada por um golpe de imobilização física enquanto era conduzida para fora da estrutura do evento.

Até o momento, nem a assessoria da prefeitura nem a equipe de produção do evento ou do artista manifestaram posicionamento oficial para detalhar os motivos da abordagem física contra o chefe do Executivo municipal.

Registros em vídeo indicam que a contenção ocorreu na área de acesso reservada aos bastidores do palco, sob o olhar de pessoas que acompanhavam a apresentação.

A ausência de notas explicativas por parte da administração municipal e dos organizadores mantém em aberto os fatores que levaram os profissionais de segurança a adotarem o procedimento de imobilização. O espaço segue aberto para as manifestações oficiais dos envolvidos.