Incêndio atinge casa do presidente do TSE após vazamento de gás

Chamas na área externa do imóvel do ministro Kassio Nunes Marques foram contidas pelo Corpo de Bombeiros

Ocorrência foi registrada no fim da tarde deste domingo (30); ninguém ficou ferido/ Foto: Reprodução

Um incêndio atingiu a residência do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, no final da tarde deste domingo (30). O incidente ocorreu no Distrito Federal e não deixou feridos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a corporação foi acionada para atender a ocorrência às 18h54.

As apurações iniciais indicam que o fogo começou após um vazamento no botijão de gás conectado a um forno localizado na área externa do imóvel.

O alastramento do fogo foi intensificado pela estrutura do telhado de acrílico da área de lazer, que derreteu e propagou o calor.

As equipes de combate a incêndio dos bombeiros trabalharam no local por aproximadamente 40 minutos até a completa extinção do fogo e a realização dos procedimentos de rescaldo.

Apesar dos danos materiais na estrutura externa da residência, nenhum morador ou funcionário se feriu durante a ocorrência.