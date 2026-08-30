Incêndio atinge casa do presidente do TSE após vazamento de gás

Um incêndio atingiu a residência do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, no final da tarde deste domingo (30). O incidente ocorreu no Distrito Federal e não deixou feridos.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a corporação foi acionada para atender a ocorrência às 18h54.
As apurações iniciais indicam que o fogo começou após um vazamento no botijão de gás conectado a um forno localizado na área externa do imóvel.
O alastramento do fogo foi intensificado pela estrutura do telhado de acrílico da área de lazer, que derreteu e propagou o calor.
As equipes de combate a incêndio dos bombeiros trabalharam no local por aproximadamente 40 minutos até a completa extinção do fogo e a realização dos procedimentos de rescaldo.
Apesar dos danos materiais na estrutura externa da residência, nenhum morador ou funcionário se feriu durante a ocorrência.