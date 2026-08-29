29/08/2026
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Inteligência artificial dá vida à lenda da cidade encantada no fundo dos rios da Amazônia

Narrativa explora a tradição oral ribeirinha sobre civilizações invisíveis sob as águas

Por Redação ContilNet
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Inteligência artificial dá vida à lenda da cidade encantada no fundo dos rios da Amazônia
Narrativa explora a tradição oral ribeirinha sobre civilizações invisíveis sob as águas/ Foto: Reprodução

A tecnologia de inteligência artificial foi utilizada para recriar e ilustrar visualmente uma das narrativas mais tradicionais do folclore da Região Norte: a lenda da cidade encantada escondida sob as águas dos rios amazônicos.

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A produção audiovisual utiliza recursos de geração de imagem e síntese de voz para guiar o espectador por elementos da tradição oral transmitida há gerações por comunidades ribeirinhas. O vídeo explora o imaginário popular de que o fundo dos rios abriga civilizações invisíveis à superfície, habitadas por espíritos da floresta e entidades conhecidas como “encantados”.

A narrativa digital relembra relatos ancestrais de pessoas que teriam sido levadas para o fundo das águas por esses seres místicos. Segundo a lenda retratada na obra, alguns indivíduos teriam conseguido retornar à superfície para narrar aos familiares as estruturas e os habitantes da cidade submersa.

A utilização de ferramentas digitais para reproduzir mitos amazônicos busca conectar as novas gerações ao patrimônio cultural e imaterial da Região Norte, mantendo viva a tradição de contar histórias sobre os mistérios que cercam os rios da Amazônia.

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