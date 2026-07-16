Jacu ataca motociclista e assusta moradores em Boca do Acre

Gravação divertida feita pelo produtor rural Márcio Pereira mostra a ave silvestre em cima de sua cabeça e perseguindo a moto pela estrada de terra

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A rotina de quem trafega pelos ramais e estradas rurais da região amazônica costuma reservar encontros surpreendentes com a fauna local, mas um morador de Boca do Acre, no Amazonas, vivenciou uma experiência que extrapolou todos os limites do inusitado. O internauta Márcio Pereira, amplamente conhecido nas plataformas digitais por compartilhar a lida diária e a simplicidade da vida na roça, acabou virando atração principal na web após ser “enquadrado” por um destemido jacu.

A ave de grande porte não se intimidou com o barulho do motor e protagonizou uma perseguição digna de filme de comédia em meio à poeira da estrada de terra.

Valentia Silvestre: O jacu não apenas pousou na cabeça do condutor em movimento, como também usou o bico para afugentar o cachorro que viajava na garupa da motocicleta.

Ataque na cabeça, fuga do cachorro Romeu e repercussão nas redes

O registro do momento exato da abordagem animal garantiu momentos de puro divertimento para os internautas. De acordo com as imagens que circulam nos grupos locais e o monitoramento de redes compartilhado pelo portal de notícias Alerta Cidade, a ave silvestre demonstrou uma coragem incomum ao avançar contra o veículo de duas rodas.

Conforme as cenas do vídeo e o relato divertido detalhados na cobertura do Alerta Cidade, a confusão no ramal organizou-se sob os seguintes fatos:

Pouso Forçado: O jacu surpreendeu Márcio ao pousar diretamente em seu capacete e na sua cabeça, desferindo bicadas leves contra o condutor enquanto a moto seguia em movimento;

Romeu em Apuros: O cachorro de estimação do produtor, carinhosamente batizado de Romeu e que viajava tranquilamente na motocicleta, acabou virando alvo da ave e precisou saltar do veículo;

Perseguição Persistente: O jornalismo do Alerta Cidade destaca que Márcio acelerou a moto para escapar e começou a chamar o cão para correr ao seu lado, enquanto o jacu continuava correndo atrás deles por um longo trecho;

Gargalhadas na Web: Com muito bom humor, Márcio brincou com a valentia do oponente durante a gravação: “Botou até o Romeu pra descer hoje. Olha as caças, coitado de Romeu”, frase que, segundo o Alerta Cidade, arrancou risadas generalizadas dos seguidores.

O comportamento territorialista de algumas aves silvestres durante períodos de reprodução ou proteção de ninhos costuma explicar essas reações mais ousadas contra invasores de estradas rurais. O desfecho seguro — e extremamente engraçado — mostra que, apesar do susto de Romeu e da insistência do jacu, o carismático produtor rural ganhou mais uma história memorável para contar em seus populares diários da roça.

FAQ

Onde foi gravado o vídeo do jacu perseguindo o motociclista?

A cena divertida foi registrada em uma estrada rural localizada no município de Boca do Acre, no estado do Amazonas.

Quem é o condutor que aparece sendo atacado pela ave no vídeo?

Segundo apurado pelo Alerta Cidade, trata-se de Márcio Pereira, um criador de conteúdo digital conhecido por mostrar sua rotina rústica no campo.

O que aconteceu com o cachorro que estava na garupa da moto?

O cão, chamado Romeu, assustou-se com as investidas do jacu, desceu da motocicleta e precisou correr ao lado do tutor para escapar do ataque.

Assista ao vídeo completo que está divertindo as redes sociais, confira as reações dos internautas nos canais oficiais do produtor e conheça mais sobre os hábitos comportamentais das aves da região amazônica. Fique por dentro de todas as notícias sobre curiosidades do campo, vídeos virais, vida animal e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Alerta Cidade