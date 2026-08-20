Jogo inspirado na Amazônia poderá chegar a escolas públicas

Game une floresta e aprendizagem/Foto: Reprodução

Um jogo eletrônico inspirado na biodiversidade e na cultura da Amazônia poderá ser disponibilizado para crianças em fase de alfabetização. O projeto “Amazônia Mágica: A Floresta das Letras” recebeu autorização para captar até R$ 1,46 milhão por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

A proposta prevê o desenvolvimento de uma experiência interativa para dispositivos móveis, na qual conteúdos ligados à leitura e à escrita serão apresentados junto a informações sobre a floresta, a cultura brasileira e a educação ambiental.

Além do jogo, o projeto contempla a produção de um guia pedagógico e a realização de atividades de formação para educadores. A intenção é permitir que o conteúdo seja utilizado como ferramenta complementar dentro e fora da sala de aula.

O planejamento também prevê ações de democratização do acesso em escolas públicas, bibliotecas e instituições culturais. A proposta é ampliar o contato de crianças e professores com produções brasileiras voltadas à educação e à cultura digital.

De acordo com a publicação, o projeto é sediado em Manaus, no Amazonas, e poderá captar recursos entre esta quinta-feira (20) e 31 de dezembro de 2026.

A autorização publicada pelo Ministério da Cultura não representa a liberação imediata do dinheiro. Ela permite que os responsáveis busquem empresas e apoiadores interessados em patrocinar o projeto com os benefícios fiscais previstos na legislação.

Depois da captação, o desenvolvimento e a execução deverão seguir o plano aprovado e as regras de prestação de contas estabelecidas pelo governo federal.