Maior Tapioca vale prêmio de R$ 2 mil em Cruzeiro do Sul

A programação do Festival da Farinha segue nesta sexta-feira (28), no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, com uma noite de atrações musicais e destaque para o tradicional concurso da Maior Tapioca, que terá premiação de R$ 2 mil para o vencedor. A disputa realizada pela secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento valoriza a criatividade e a tradição dos produtores locais.

Também faz parte da programação de hoje – Negócios do Café, que começa às 16h com a palestra “MEI – Da Informalidade ao CNPJ”, ministrada por Francimir, trazendo orientações para quem deseja formalizar e fortalecer seu negócio.

No Palco Alternativo, a programação começa às 17h, com DJ André Nascimento. Na sequência, se apresentam Uilquison Almeida, Evandro e Seu Teclado e Osmildo e Teclado, com intervenções do DJ André Nascimento ao longo da noite.

No Palco Principal, a programação começa às 18h, com DJ Magnum e Jaisson Forrozeiro. A noite segue com Banda Swing da Mata, Paulo Forrozeiro e Banda, Cristian Neto e Banda, Romário Costa e Banda e, encerrando a programação, Alcicléia Mendonça e Banda, às 1h10.

A programação do Festival da Farinha se encerra neste sábado (29), com show da cantora Klessinha e o concurso de Melhor Audiovisual, encerrando a programação com muita cultura e atrações para o público.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom