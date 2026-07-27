MEC reconhece novos cursos a distância/Foto: Reprodução

Uma nova relação de cursos superiores oferecidos na modalidade de educação a distância foi reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A medida reúne graduações submetidas aos procedimentos de avaliação e regulação exigidos para o funcionamento no país.

O reconhecimento representa uma etapa importante para a validade nacional dos diplomas. Antes da decisão, as instituições precisam apresentar informações acadêmicas, estrutura curricular, corpo docente e condições de atendimento aos estudantes.

A autorização para a oferta e o reconhecimento definitivo são procedimentos diferentes. Enquanto o primeiro permite o início das atividades, o segundo ocorre após a análise do funcionamento efetivo do curso e do cumprimento das exigências educacionais.

Para os estudantes, é importante verificar se a instituição e o curso aparecem regularmente no sistema e-MEC. A consulta também permite conferir a modalidade, a situação cadastral e os locais autorizados para a realização de atividades presenciais.

A nova lista consta na Portaria Seres/MEC nº 356, publicada nesta segunda-feira (27). Alunos do Acre devem observar se o curso escolhido possui autorização para atender o estado e se as atividades presenciais estão vinculadas a um polo regularizado.