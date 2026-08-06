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Mega-Sena: Acre registra nove apostas premiadas na quadra do concurso 3041

Bilhetes foram registrados em cinco municípios do estado

Por Dry Alves, ContilNet
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Mega-Sena: Acre registra nove apostas premiadas na quadra do concurso 3041
Cada aposta simples receberá R$ 1.110,41/Foto: Reprodução

O concurso 3041 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (6), premiou nove apostas do Acre que acertaram quatro das seis dezenas sorteadas. Os bilhetes vencedores foram registrados nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Brasileia.

De acordo com o detalhamento da Caixa Econômica Federal, Rio Branco concentrou cinco apostas premiadas. Cruzeiro do Sul teve uma aposta vencedora, Brasileia também registrou um bilhete contemplado e Sena Madureira apareceu com duas premiações — uma delas em um bolão com 22 cotas e oito dezenas apostadas.

As apostas simples premiadas receberão R$ 1.110,41 cada. Já o bolão registrado em Sena Madureira garantiu um prêmio de R$ 6.662,26, que será dividido entre os participantes.

As dezenas sorteadas no concurso 3041 foram:

16 – 21 – 24 – 31 – 43 – 54.

Apostas premiadas no Acre:

Brasileia – Lotérica Brasileia

Cruzeiro do Sul – Loteria Bemol Cruzeiro do Sul

Rio Branco – IBC Internet Banking Caixa (2 apostas)

Rio Branco – Loteria Super Sorte

Rio Branco – Lotérica Bosque

Rio Branco – Lotérica Julião

Sena Madureira – Lotérica Zero 1 (aposta simples)

Sena Madureira – Lotérica Zero 1 (bolão)

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