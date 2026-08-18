Mesários do Acre já podem consultar se foram convocados

Convocação pode ser consultada pela internet/Foto: Reprodução

Os eleitores do Acre já podem consultar pela internet se foram convocados para trabalhar como mesários nas Eleições Gerais de 2026. A verificação está disponível no Autoatendimento Eleitoral da Justiça Eleitoral.

Para fazer a consulta, é necessário acessar a opção “Mesário” e selecionar “Consultar convocação”. A orientação também vale para quem ainda não recebeu nenhuma mensagem do cartório eleitoral.

As zonas eleitorais podem comunicar os convocados por WhatsApp, e-mail, correspondência física ou telefone. Por isso, o TRE-AC recomenda que os eleitores verifiquem diretamente a situação na plataforma oficial.

Em Rio Branco, o treinamento presencial será realizado entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro. Nos municípios do interior, as capacitações estão previstas para ocorrer de 8 a 17 de setembro.

Também será possível realizar a formação virtual até 3 de outubro pelo aplicativo Mesário, disponível gratuitamente para celulares e tablets com sistemas Android e iOS.

A ferramenta reúne vídeos, manual, guia rápido, listas de verificação e orientações sobre os procedimentos que deverão ser adotados na abertura e no encerramento das seções eleitorais.