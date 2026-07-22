Motorista capota, carro desvira sozinho e ele segue viagem

Veículo deslizou com as rodas para cima, atingiu o meio-fio e voltou à posição normal

Carro desvirou após atingir o meio-fio/Foto: Reprodução

Câmeras de monitoramento registraram um acidente impressionante na madrugada de terça-feira (21), em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Após perder o controle do carro e capotar, o motorista conseguiu continuar a viagem assim que o veículo voltou sozinho à posição normal.

O acidente ocorreu por volta de 0h30, no bairro Itoupava Norte. As imagens mostram o automóvel fazendo uma curva quando o condutor perde o controle da direção. Ele ainda tenta corrigir a trajetória, mas o carro capota e invade o outro lado da pista.

Já com as quatro rodas para cima, o veículo desliza por alguns metros até bater no meio-fio e em uma placa. Com o impacto, o carro desvira e retorna à posição normal.

Mesmo depois da sequência de colisões e dos danos provocados pelo acidente, o motorista retoma o trajeto e deixa o local dirigindo.

Carro foi recolhido

O veículo foi localizado posteriormente e recolhido a um pátio porque não estava licenciado, segundo informações divulgadas pela imprensa local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e avaliou o condutor. Apesar da gravidade do acidente, ele não sofreu ferimentos e não precisou ser encaminhado ao hospital.

O momento foi registrado por diferentes câmeras de segurança e ganhou repercussão nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por ContilNet Notícias (@contilnetnoticias)

Conteúdo Original / Fonte: Com informações G1