EUA lançam nova onda de ataques contra o Irã

Essa ofensiva marca a 12ª noite consecutiva de ações militares dos EUA contra o Irã

As Forças Armadas dos Estados Unidos estão realizando novos ataques contra o Irã, informou o Comando Central dos EUA em uma publicação nas redes sociais.

“Às 17h30 (horário da costa leste dos EUA) de hoje, as forças americanas começaram a realizar novos ataques contra alvos militares iranianos, por determinação do Comandante-em-Chefe”, afirmou o Comando Central na rede social X.

Os militares dos EUA declararam que os ataques visam “reduzir ainda mais” a capacidade do Irã de ameaçar embarcações comerciais em águas da região.

Essa ofensiva marca a 12ª noite consecutiva de ações militares dos EUA contra o Irã.

*em atualização

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por tiagotortella.

Conteúdo Original / Fonte: tiagotortella