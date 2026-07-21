21/07/2026
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MPF quer combate ao preconceito contra pessoas com HIV nas escolas

Órgão recomenda aos ministérios da Saúde e da Educação medidas para reforçar a prevenção ao HIV

Por Anne Nascimento, ContilNet 21/07/2026 às 12:56
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MPF quer combate ao preconceito contra pessoas com HIV nas escolas
MPF quer combate ao preconceito em relação ao HIV. — Foto: Agência Minas

Mais da metade das pessoas que vivem com HIV no Brasil já sofreu algum tipo de discriminação ao longo da vida. Diante desse cenário, o Ministério Público Federal (MPF) recomendou aos ministérios da Saúde e da Educação a adoção de medidas permanentes para combater o preconceito nas escolas, fortalecer a prevenção ao vírus e ampliar ações de educação sexual entre estudantes da rede básica.

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As recomendações foram expedidas pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Acre (PRDC), no âmbito de um inquérito civil que acompanha a execução do Programa Saúde na Escola (PSE). O objetivo é tornar permanentes as ações de prevenção ao HIV e de enfrentamento ao estigma relacionado ao vírus causador da Aids nas instituições de ensino.

A iniciativa ocorre no ano em que se completam 45 anos dos primeiros registros oficiais da Aids. Segundo o MPF, a doença já provocou mais de 40 milhões de mortes em todo o mundo e, no Brasil, ainda causa cerca de 10 mil mortes por ano em decorrência de complicações relacionadas ao HIV.

Durante a investigação, o MPF destacou que, embora o Programa Saúde na Escola tenha retomado, desde 2023, ações de educação sexual, saúde reprodutiva e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) — alcançando cerca de 3 milhões de estudantes em mais de 60 mil atividades —, o Ministério da Saúde não apresentou medidas nacionais específicas para combater o estigma e a discriminação contra pessoas que vivem com HIV.

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Outro dado que motivou a recomendação é o alto índice de preconceito enfrentado por essa população. Pesquisa citada pelo MPF aponta que 52,9% das pessoas vivendo com HIV relataram ter sofrido discriminação ao longo da vida, situação que também afeta a saúde mental e pode dificultar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento.

Entre as medidas sugeridas ao Ministério da Saúde está a inclusão permanente, nas diretrizes do Programa Saúde na Escola, de ações voltadas à prevenção do HIV e de outras ISTs, à promoção da saúde sexual e reprodutiva e ao combate ao preconceito. O órgão também recomenda campanhas educativas, capacitação de profissionais da saúde e da educação, produção de materiais técnicos e criação de indicadores para avaliar os resultados das ações.

Ao Ministério da Educação, o MPF propôs que o Programa Escola que Protege estabeleça protocolos para prevenir e identificar casos de bullying, discriminação e violação de sigilo relacionados ao estado sorológico, à orientação sexual e à identidade de gênero dos estudantes. A recomendação também prevê a criação de canais seguros e confidenciais para denúncias.

As recomendações incluem ainda a criação de um grupo de trabalho interministerial, com participação da sociedade civil, para acompanhar a implementação das medidas. Os ministérios da Saúde e da Educação terão prazo de 30 dias para informar se acatarão as recomendações e quais providências serão adotadas.

Conteúdo Original / Fonte: MPF

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