Presidente do Detran, Taynara Martins/Foto: Juan Diaz/ContilNet

O Acre conquistou mais espaço nas discussões sobre políticas de trânsito em nível nacional. A presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), Taynara Martins, foi eleita vice-presidente da Região Norte da Associação Nacional dos Detrans (AND).

A escolha aconteceu durante um encontro que reuniu presidentes e representantes dos departamentos estaduais de trânsito na Arena AND Nordeste. A indicação foi feita pelo presidente da associação, Givaldo Vieira, e recebeu aprovação unânime dos dirigentes presentes.

Durante a reunião, os participantes discutiram temas importantes para o funcionamento da entidade, como a definição dos representantes regionais, o planejamento das atividades previstas para 2027 e outras ações voltadas ao fortalecimento dos órgãos de trânsito em todo o Brasil.

Segundo Givaldo Vieira, a eleição de Taynara amplia a participação do Acre nas decisões da associação e fortalece a presença da Região Norte nas discussões sobre políticas públicas de trânsito.

A nova vice-presidente afirmou que assume a função com entusiasmo e consciência da responsabilidade. Para ela, é importante que as necessidades dos estados da Região Norte tenham mais visibilidade nas decisões nacionais, já que a região possui características e desafios próprios.

A indicação também representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Detran do Acre nos últimos anos, com ações voltadas à educação para o trânsito, à modernização dos serviços oferecidos à população e ao aprimoramento da gestão pública. Com a nova função, o estado passa a ter maior participação nas definições estratégicas relacionadas ao Sistema Nacional de Trânsito.