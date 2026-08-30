Mulher sofre parada cardíaca após endoscopia em clínica e vai parar na UTI

Família relata falta de explicações sobre complicações após exame em Planaltina

Familiares notaram inchaço abdominal após o exame privado e cobram explicações da equipe médica/ Foto: Reprodução

Uma moradora do Distrito Federal foi internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Planaltina após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias no sábado (29). As complicações ocorreram logo depois de a paciente realizar um exame de endoscopia digestiva em uma clínica particular localizada em Planaltina.

O resgate inicial foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que socorreu a mulher ainda no estabelecimento privado e a transferiu para a unidade hospitalar pública.

Ao chegar ao Hospital Regional de Planaltina, a paciente apresentou um novo quadro de parada cardiorrespiratória. A equipe médica precisou intubá-la e encaminhá-la para a sala vermelha antes de conseguir a transferência para um leito de UTI.

A família da moradora afirma que não recebeu esclarecimentos médicos sobre as causas que levaram ao agravamento do estado de saúde. Segundo relato da nora da paciente, Aldeany Sousa Nora, a mulher não tinha doenças prévias graves, apenas histórico de hipertensão arterial, e realizava o procedimento como parte de um acompanhamento médico de rotina.

Familiares observaram um inchaço incomum na região da barriga assim que ela deixou a sala de exames da clínica privada. A mudança física levantou suspeitas entre os parentes sobre eventuais complicações ocorridas no decorrer da intervenção.

Diante da incerteza sobre os procedimentos adotados no local privado, a família registrou ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal. O órgão instaurou apuração para investigar as circunstâncias da assistência prestada e verificar a hipótese de eventual erro médico.