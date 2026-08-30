Naufrágio de balsa deixa ao menos oito mortos e 17 desaparecidos

Embarcação levava cerca de 270 passageiros com destino à Turquia; capitão e sete tripulantes foram detidos

Sobreviventes subiram no casco do catamarã para aguardar a chegada das equipes de resgate// Foro: Reprodução

O naufrágio de uma balsa particular no norte do Chipre deixou ao menos oito mortos e 17 pessoas desaparecidas na tarde deste domingo (30). A embarcação transportava cerca de 270 passageiros e submergiu a poucos quilômetros da costa de Kyrenia, polo turístico localizado no território separatista turco-cipriota.

Para sobreviver até a chegada dos barcos de socorro, dezenas de passageiros precisaram subir e se agarrar ao casco da estrutura.

De acordo com as autoridades locais, a embarcação deixou o porto de Kyrenia às 12h30 com destino à cidade de Tasucu, no litoral da Turquia, em um percurso rotineiro de travessia do Mar Mediterrâneo. Pouco tempo após a partida, a água começou a invadir a estrutura por motivos ainda investigados.

Passageiros resgatados relataram que a balsa apresentou movimentação irregular e solavancos antes de sofrer um impacto violento contra a água, o que provocou a ruptura da proa do catamarã e acelerou a inundação dos compartimentos internos.

As autoridades cipriotas turcas detiveram o capitão e sete tripulantes da embarcação para prestar depoimento e esclarecer as condições de navegabilidade do barco.

A balsa afundou no fim da tarde e repousou no leito marinho, a 514 metros de profundidade. Equipes de mergulhadores da Turquia foram mobilizadas para reforçar as operações de busca e tentar localizar os passageiros desaparecidos.