Novo iPhone pode chegar ao Brasil com preço recorde; veja o valor

Novo iPhone pode superar os R$ 22 mil/Foto: Reprodução

O iPhone 18 Pro Max pode chegar ao mercado brasileiro com preço superior a R$ 22 mil na configuração mais avançada. A projeção começou a circular nas redes sociais às vésperas do possível lançamento da nova geração de celulares da Apple, esperado para setembro.

As estimativas apontam que o modelo com 512 GB poderá custar entre R$ 18 mil e R$ 20 mil. Versões com maior capacidade de armazenamento, por sua vez, poderiam ultrapassar a marca de R$ 22 mil nas lojas oficiais.

Os valores, entretanto, ainda não foram confirmados pela Apple. Até esta terça-feira (25), a empresa não havia anunciado oficialmente os aparelhos, a data do evento de apresentação nem os preços que serão praticados no Brasil.

Entre os fatores citados para um possível aumento estão os custos das memórias e a adoção do chip A20 Pro, que deverá ser fabricado com tecnologia de 2 nanômetros. As informações sobre componentes e especificações também são baseadas em vazamentos e previsões do mercado.

A expectativa de lançamento em setembro acompanha o calendário adotado pela fabricante nos últimos anos. As linhas iPhone 14, 15, 16 e 17 foram apresentadas nesse mesmo mês, mas a data do evento de 2026 ainda depende de confirmação oficial. Veja o histórico dos lançamentos.

Caso a projeção se confirme, o iPhone 18 Pro Max poderá se tornar o celular convencional mais caro já vendido oficialmente pela Apple no país. O valor brasileiro dependerá do preço definido nos Estados Unidos, da cotação do dólar, dos tributos e da estratégia comercial da empresa.