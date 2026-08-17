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Operadoras poderão bloquear chamadas em massa sem cobrar cliente

Empresas terão de informar a ativação do recurso e permitir que o usuário solicite a desativação gratuitamente

Por Dry Alves, ContilNet
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Operadoras poderão bloquear chamadas em massa sem cobrar cliente
Medida mira chamadas abusivas no país/Foto: Reprodução

As operadoras de telefonia poderão identificar, filtrar, rotular ou bloquear chamadas consideradas potencialmente abusivas. Os novos parâmetros foram estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

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O mecanismo deverá ser oferecido a toda a base de consumidores sem cobrança adicional. Antes da ativação, porém, a operadora terá de informar o cliente sobre o funcionamento e os possíveis efeitos do recurso.

O consumidor também poderá optar pela desativação do mecanismo. O pedido deverá ser simples, gratuito e atendido pela prestadora em até 24 horas.

Entre os critérios que poderão indicar chamadas em massa estão o elevado número de ligações de curta duração, a baixa taxa de atendimento e o reduzido tempo médio das chamadas.

Serviços públicos, hospitais, unidades de saúde, bombeiros, Defesa Civil, Samu, conselhos tutelares, canais de denúncia e serviços de prevenção ao suicídio não deverão ser submetidos ao bloqueio.

Caso uma ligação legítima seja barrada, o responsável poderá pedir revisão. O prazo geral para resposta será de dez dias, mas solicitações de serviços essenciais deverão ser analisadas em até seis horas.

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