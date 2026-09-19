Operário sofre soterramento em obra de drenagem e é resgatado por colegas

Funcionário foi levado à UPA de Araguari, passou por exames e já está em recuperação em casa

DER-MG lamentou a ocorrência e informou que os trabalhos no trecho foram normalizados/ Foto: Reprodução

Um operário foi soterrado na tarde de sexta-feira (18) durante a escavação de uma vala para o sistema de drenagem e pavimentação da MG-414, na região da Serra da Bocaina, no município de Araguari (MG).

A terra cedeu no momento em que o funcionário atuava dentro do trecho escavado. Outros trabalhadores que estavam na obra agiram rapidamente para remover o excesso de terra e retirar a vítima do local antes da chegada do socorro especializado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros cuidados ainda na rodovia. O operário foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari, onde passou por exames de avaliação. Como não foram constatadas lesões graves, o trabalhador recebeu alta médica e retornou para casa.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) lamentou o ocorrido em nota oficial e declarou que exige o cumprimento rigoroso dos protocolos de segurança do trabalho por parte das empresas contratadas para executar intervenções estaduais.

Segundo o órgão, após a conclusão do resgate e a liberação da área afetada, as atividades no canteiro de obras da MG-414 foram normalizadas e seguem o cronograma previsto.