Pastor foragido por suspeita de mandar matar empresário é preso pela PRF

Investigado já havia escapado de cerco policial em uma cobertura no litoral de São Paulo no mês de agosto/ Foto: Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na sexta-feira (18) o pastor Paulo Santos da Silva, apontado pelas investigações como coordenador do assassinato do empresário José Claiton Leal Machado, ocorrido em abril de 2022 no Paraná. O investigado estava foragido e foi localizado durante uma abordagem de rotina na BR-101, na altura do município de São Miguel dos Campos (AL).

No momento da abordagem, o religioso apresentou uma identificação falsa aos agentes federais e acabou autuado em flagrante também pelo uso do documento adulterado.

A prisão atende a um mandado expedido no âmbito das investigações conduzidas pelo Setor de Homicídios da 13ª Subdivisão Policial da Polícia Civil do Paraná (PCPR), em Ponta Grossa. Segundo o inquérito policial, o homicídio foi encomendado por um empresário do ramo odontológico.

A localização do pastor ocorreu após monitoramento das equipes policiais do Paraná. Em agosto deste ano, agentes da PCPR e da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) realizaram uma operação em uma cobertura de propriedade do investigado em Praia Grande, no litoral paulista, mas o suspeito não havia sido encontrado na ocasião.

Já indiciado pelo homicídio qualificado de José Claiton Leal Machado, Paulo Santos da Silva foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça do Paraná para o andamento do processo criminal.